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Санкції США заморозили майже 2 млрд доларів активів російського олігарха

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через запроваджені США санкції доларові активи компанії російського олігарха Вексельберга “Ренова” виявилися замороженими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Санкції США заморозили майже 2 млрд доларів активів російського олігарха

За даними ЗМІ, мова йде про блокування доларових банківських рахунків компанії на суму 1,5-2 млрд доларів.

Також повідомляється, що на деякий час були заблоковані зарплатні рахунки декількох швейцарських співробітників “Ренова”, але після перевірок вони були відкриті.

“Ренова” і Вексельберг шукають допомоги у швейцарського уряду у вирішенні ділових проблем, сказали джерела, додавши, що уряд Швейцарії сприяв виведенню з-під санкцій фірми Sulzer, яка викупила 5 млн своїх акцій у “Ренова”, аби їх уникнути.

“Європейські та, зокрема, швейцарські банки надмірно обережні. Вторинні санкції мають транскордонний характер і впливають на країни, які не збираються копіювати американські санкції або навіть не згодні з ними”, — сказав один із співрозмовників агентства.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав умови для введення нових антиросійських санкцій.

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