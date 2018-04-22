Санкції США заморозили майже 2 млрд доларів активів російського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через запроваджені США санкції доларові активи компанії російського олігарха Вексельберга “Ренова” виявилися замороженими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За даними ЗМІ, мова йде про блокування доларових банківських рахунків компанії на суму 1,5-2 млрд доларів.
Також повідомляється, що на деякий час були заблоковані зарплатні рахунки декількох швейцарських співробітників “Ренова”, але після перевірок вони були відкриті.
“Ренова” і Вексельберг шукають допомоги у швейцарського уряду у вирішенні ділових проблем, сказали джерела, додавши, що уряд Швейцарії сприяв виведенню з-під санкцій фірми Sulzer, яка викупила 5 млн своїх акцій у “Ренова”, аби їх уникнути.
“Європейські та, зокрема, швейцарські банки надмірно обережні. Вторинні санкції мають транскордонний характер і впливають на країни, які не збираються копіювати американські санкції або навіть не згодні з ними”, — сказав один із співрозмовників агентства.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав умови для введення нових антиросійських санкцій.