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Санкции США заморозили почти 2 млрд долларов активов российского олигарха

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за введенных США санкции долларовые активы компании российского олигарха Вексельберга “Ренова” оказались замороженными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Санкции США заморозили почти 2 млрд долларов активов российского олигарха

По данным СМИ, речь идет о блокировании долларовых банковских счетов компании на сумму 1,5-2 млрд долларов.

Также сообщается, что на некоторое время были заблокированы зарплатные счета нескольких швейцарских сотрудников “Ренова”, но после проверок они были открыты.

“Ренова” и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций в “Ренова”, чтобы их избежать.

“Европейские и, в частности, швейцарские банки чрезмерно осторожны. Вторичные санкции имеют трансграничный характер и влияют на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними”, — сказал один из собеседников агентства.

Как сообщал УНН, Трамп назвал условия для введения новых антироссийских санкций.

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