Санкції проти Росії мають бути продовженні до повного виконання мінських угод - спікер Риксдагу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Санкції проти Російської Федерації мають бути продовжениим до повного виконання мінських угод. Про це сказав спікер парламенту Швеції Урбан Алін під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Швеції, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
"Спікер Риксдагу наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Як зазначили в АПУ, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей та де-окупацію Криму.
Також П.Порошенко привернув увагу лідера шведського парламенту до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.
Глава держави подякував спікеру та шведським парламентарям за таку потужну підтримку України, що є свідченням справжнього партнерства.