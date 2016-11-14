Санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения минских сделок - спикер Риксдага
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Санкции против Российской Федерации должны быть продолжены до полного выполнения минских соглашений. Об этом сказал спикер парламента Швеции Урбан Алин во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Швеции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Спикер Риксдага отметил важность продолжения санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в АПУ, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей и де-оккупацию Крыма.
Также П.Порошенко привлек внимание лидера шведского парламента к грубому нарушению прав человека на временно неподконтрольных Украины территориях.
Глава государства поблагодарил спикера и шведских парламентариев за такую мощную поддержку Украине, что является свидетельством подлинного партнерства.