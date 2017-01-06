Санкції проти Росії коштували ЄС 17,6 млрд євро у 2015 році — дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Унаслідок запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії та подальших російських контрсанкцій економіка ЄС у 2015 році зазнала втрат на суму 17,6 мільярда євро. Про це йдеться у дослідженні Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), здійсненому на замовлення міністерства економіки Австрії, передає УНН з посиланням на DW.
Водночас у дослідження зазначається, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б. Загалом, за словами дослідників, лише 44% від зниження торговельних показників можна пов’язати безпосередньо із санкціями. Без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ становили б 22 мільярди євро.
Як повідомляв УНН, Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 липня 2017 року.