Санкції проти Росії коштували ЄС 17,6 млрд євро у 2015 році — дослідження

Водночас у дослідження зазначається, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б. Загалом, за словами дослідників, лише 44% від зниження торговельних показників можна пов’язати безпосередньо із санкціями. Без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ становили б 22 мільярди євро.

Як повідомляв УНН, Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 липня 2017 року.