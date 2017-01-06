Санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро в 2015 году - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Вследствие введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 миллиарда евро. Об этом говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенном по заказу министерства экономики Австрии, передает УНН со ссылкой на DW.
В то же время в исследовании отмечается, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций заметно ослабла бы. В целом, по словам исследователей, лишь 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 миллиардов евро.
Как сообщал УНН, Европейский союз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года.