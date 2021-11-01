Санду пояснила, чому була присутня особисто на "Кримській платформі", а не на саміті СНД

Цитата

“Моя присутність на „Кримській платформі“ — це додаткове підтвердження прихильності Республіки Молдова принципу територіальної цілісності, незалежності держави Україна. Наша позиція тут не змінилася: ми поважаємо територіальну цілісність України, і це взаємно”, — сказала Санду.

Деталі

Говорячи про репліку журналіста про те, що “у жовтні був саміт СНД в онлайн-форматі і був саміт Євразійського економічного союзу в онлайн-форматі. Ви не взяли участь ні в одному ні в іншому”, Санду додала: “з іншого боку, для нас СНД дуже важливий форум. Важливо згадати, що сказала пані прем’єр-міністр, коли брала участь у цьому діалозі. Вона сказала, що нам важливий прагматичний діалог в цьому форматі, що у нас відкрита зовнішня політика і що нам дуже цікава ця платформа, тому що дає можливість просування наших економічних торговельних відносин з країнами—членами СНД. Чому вона брала участь? Тому що в уряду найбільші прерогативи у торговельно-економічних відносинах. Тут в уряду більше прерогатив, ніж у мене”.

Доповнення

Президентка Республіки Молдова Майя Санду 16 липня цього року провела зустріч з дипломатичним корпусом. Глава держави представила пріоритети своєї зовнішньої політики на найближчі роки. У пріоритеті Санду — підтримка добросусідських відносин з Україною.

Також на початку року Санду заявила, що розраховує вибудувати хороші відносини з Росією, які будуть засновані на взаємній повазі і вигоді, а також на більш сильних зв’язках з Україною і Румунією.