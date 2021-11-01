Санду объяснила, почему присутствовала лично на "Крымской платформе", а не на саммите СНГ

Цитата

“Мое присутствие на „Крымской платформе“ — это дополнительное подтверждение приверженности Республики Молдова принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно”, — сказала Санду.

Детали

Говоря о реплике журналиста о том, что “в октябре был саммит СНГ в онлайн-формате и был саммит Евразийского экономического союза в онлайн-формате. Вы не приняли участие ни в одном ни в другом”, Санду добавила: “С другой стороны, для нас СНГ очень важный форум. Важно вспомнить, что сказала госпожа премьер-министр, когда участвовала в этом диалоге. Она сказала, что нам важен прагматичный диалог в этом формате, что у нас открытая внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами—членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня”.

Дополнение

Президент Республики Молдова Майя Санду 16 июля этого года провела встречу с дипломатическим корпусом. Глава государства представила приоритеты своей внешней политики на ближайшие годы. В приоритете Санду — поддержка добрососедских отношений с Украиной.

Также в начале года Санду заявила, что рассчитывает выстроить хорошие отношения с Россией, которые будут основаны на взаимном уважении и выгоде, а также на более сильных связях с Украиной и Румынией.