Саморобну вибухівку знайшли в Печерському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Печерському районі столиці виявили саморобний вибуховий пристрій. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
В одному зі сміттєвих баків на вулиці Дружба Народів жінка виявила предмет, схожий на вибуховий пристрій. Про знахідку вона поінформувала працівників поліції.
Поліція задокументувала подію, вилучила саморобний пристрій та направила на відповідні дослідження.
Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Правоохоронці встановлюють обставини події та власника небезпечного пристрою.
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