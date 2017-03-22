Самодельную взрывчатку нашли в Печерском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Печерском районе столицы обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В одном из мусорных баков на улице Дружбы Народов женщина обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. О находке она сообщила работникам полиции.
Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследование.
Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.
Как сообщал УНН, детсад в Киеве закрыли на карантин из-за обнаружения кишечной инфекции.