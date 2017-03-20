"Самопоміч" не припинить торгівельну блокаду Донбасу - О.Березюк

“Наша позиція незмінна, ми повинні утримувати повну блокаду торгівлі з окупованими територіями. Прем’єр-міністр пробував сказати скільки це буде коштувати. На що ніде немає аргументу, я хочу сказати, друзі мої а скільки буде коштувати незалежність? Якби ця торгівля була б припинена ми б не фінансували окуповані території, ми б працювали над власною енергетичною незлежністю, а не навпаки. В нас відбувся обмін думок, а далі будемо бачити”, — сказав О.Березюк.