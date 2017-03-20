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"Самопоміч" не припинить торгівельну блокаду Донбасу - О.Березюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Незважаючи на сьогоднішні розмови щодо доцільності торгівельної блокади з прем’єром Володимиром Гройсманом “Самопоміч” не припинить торгівельну блокаду. Про це повідомив керівник фракції “Самопоміч” Олег Березюк після зустрічі Президента з головами парламентських франкцій, передає кореспондент УНН.

“Наша позиція незмінна, ми повинні утримувати повну блокаду торгівлі з окупованими територіями. Прем’єр-міністр пробував сказати скільки це буде коштувати. На що ніде немає аргументу, я хочу сказати, друзі мої а скільки буде коштувати незалежність? Якби ця торгівля була б припинена ми б не фінансували окуповані території, ми б працювали над власною енергетичною незлежністю, а не навпаки. В нас відбувся обмін думок, а далі будемо бачити”, — сказав О.Березюк.

Українські Національні Новини

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