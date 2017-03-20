"Самопомощь" не прекратит торговую блокаду Донбасса - О.Березюк

"Наша позиция неизменна, мы должны удерживать полную блокаду торговли с оккупированными территориями. Премьер-министр пытался сказать, сколько это будет стоить. На что нигде нет аргумента, я хочу сказать, друзья мои, а сколько будет стоить независимость? Если бы эта торговля была бы прекращена, мы не финансировали оккупированные территории, мы бы работали над собственной энергетической независимостью, а не наоборот. У нас состоялся обмен мнениями, а дальше будем видеть", - сказал О.Березюк.