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"Самопомощь" не прекратит торговую блокаду Донбасса - О.Березюк

"Самопомощь" не прекратит торговую блокаду Донбасса - О.Березюк

Киев • УНН

 • 13692 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Несмотря на сегодняшние разговоры о целесообразности торговой блокады с премьером Владимиром Гройсманом "Самопомощь" не прекратит торговую блокаду. Об этом сообщил руководитель фракции "Самопомощь" Олег Березюк после встречи Президента с главами парламентских франкций, передает корреспондент УНН.

"Наша позиция неизменна, мы должны удерживать полную блокаду торговли с оккупированными территориями. Премьер-министр пытался сказать, сколько это будет стоить. На что нигде нет аргумента, я хочу сказать, друзья мои, а сколько будет стоить независимость? Если бы эта торговля была бы прекращена, мы не финансировали оккупированные территории, мы бы работали над собственной энергетической независимостью, а не наоборот. У нас состоялся обмен мнениями, а дальше будем видеть", - сказал О.Березюк.

Украинские Национальные Новости

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