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Саміт ЄС схвалив приєднання Хорватії до Єврозони

Саміт ЄС схвалив приєднання Хорватії до Єврозони

Київ • УНН

 • 127694 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Саміт Європейського Союзу схвалив приєднання Хорватії до Єврозони. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Хорватія перейде на євро із 1 січня 2023 року. Вона стане 20 країною ЄС, яка використовує спільну європейську валюту.

Глави держав та урядів країн ЄС на саміті Євросоюзу в Брюсселі у п'ятницю, 24 червня, схвалили пропозицію Єврокомісії щодо приєднання Хорватії до зони євро. Запровадження євро у Хорватії заплановано на 1 січня 2023 року.

Цитата

"Євро - це грошове вираження нашої спільної долі та частина нашої європейської мрії. Тепер ця мрія справджується для Хорватії", - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті лідерів блоку у Брюсселі, якого цитує інформагенція AP.

Раніше цього року Національний банк Хорватії представив хорватський набір монет євро та євроцентів.

Нагадаємо

росія поскаржилася Хорватії на "ворожу поведінку".

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