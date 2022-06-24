Саммит ЕС одобрил присоединение Хорватии к Еврозоне
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Саммит Европейского Союза одобрил присоединение Хорватии к Еврозоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
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Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года. Она станет 20 страной ЕС, использующей общую европейскую валюту.
Главы государств и правительств стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 24 июня, одобрили предложение Еврокомиссии по присоединению Хорватии к зоне евро. Введение евро в Хорватии намечено на 1 января 2023 года.
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"Евро - это денежное выражение нашей общей судьбы и часть нашей европейской мечты. Теперь эта мечта сбывается для Хорватии", - сказал глава Европейского Совета Шарль Мишель на саммите лидеров блока в Брюсселе, которого цитирует информагентство AP.
Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов.
Напомним
россия пожаловалась Хорватии на "враждебное поведение".