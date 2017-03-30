Саміт ЄНП прийняв резолюцію "Російська дезінформація підриває західну демократію"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Саміт Європейської Народної партії — 2017 прийняв резолюцію з назвою “Російська дезінформація підриває західну демократію”. Про це на сторінці в Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
Віце-спікер зазначила, що в прийнятій резолюції неодноразово згадується російський президент Володимир Путін і його агресивна, руйнівна політика.
“Європейська Народна партія закликала країни ЄС і НАТО до єдності в протистоянні російській пропаганді, відстоювати спільно ліберальні цінності, що базуються на правах людини і верховенства права, незалежній судовій системі. В резолюції йдеться, що В.Путін і його політика підривають європейські ліберальні цінності і вцілому європейський проект,” — йдеться в повідомленні.
“Друга резолюція прийнята за ініціативою Литви і напряму стосується України, по суті, це план довготривалої підтримки України, зокрема в просуванні реформ і євроінтеграції, імплементація угоди про асоціацію,” — додала вона.
В якості гостей високого форуму беруть участь і представники українських партій, які мають партнерські відносини з ЄНП.
Як повідомляв УНН, сенатори США оприлюднили резолюцію на підтримку України.