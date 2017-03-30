Саммит ЕНП принял резолюцию "Российская дезинформация подрывает западную демократию"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Саммит Европейской народной партии - 2017 принял резолюцию под названием "Российская дезинформация подрывает западную демократию". Об этом на странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
Вице-спикер отметила, что в принятой резолюции неоднократно упоминается российский президент Владимир Путин и его агрессивная, разрушительная политика.
"Европейская Народная партия призвала страны ЕС и НАТО к единству в противостоянии российской пропаганде, отстаивать совместно либеральные ценности, основанные на правах человека и верховенства права, независимой судебной системе. В резолюции говорится, что Путин и его политика подрывают европейские либеральные ценности и в целом европейский проект ", - говорится в сообщении.
"Вторая резолюция принята по инициативе Литвы и направления касается Украины, по сути, это план долговременной поддержки Украины, в частности в продвижении реформ и евроинтеграции, имплементация соглашения об ассоциации", - добавила она.
В качестве гостей высокого форума принимают участие и представители украинских партий, которые имеют партнерские отношения с ЕНП.
Как сообщал УНН, сенаторы США обнародовали резолюцию в поддержку Украины.