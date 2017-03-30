Саммит ЕНП принял резолюцию "Российская дезинформация подрывает западную демократию"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67214 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108553 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166437 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122110 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119959 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157476 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саммит ЕНП принял резолюцию "Российская дезинформация подрывает западную демократию"

Саммит ЕНП принял резолюцию "Российская дезинформация подрывает западную демократию"

Киев  •  УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Саммит Европейской народной партии - 2017 принял резолюцию под названием "Российская дезинформация подрывает западную демократию". Об этом на странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

Вице-спикер отметила, что в принятой резолюции неоднократно упоминается российский президент Владимир Путин и его агрессивная, разрушительная политика.

"Европейская Народная партия призвала страны ЕС и НАТО к единству в противостоянии российской пропаганде, отстаивать совместно либеральные ценности, основанные на правах человека и верховенства права, независимой судебной системе. В резолюции говорится, что Путин и его политика подрывают европейские либеральные ценности и в целом европейский проект ", - говорится в сообщении.

"Вторая резолюция принята по инициативе Литвы и направления касается Украины, по сути, это план долговременной поддержки Украины, в частности в продвижении реформ и евроинтеграции, имплементация соглашения об ассоциации", - добавила она.

В качестве гостей высокого форума принимают участие и представители украинских партий, которые имеют партнерские отношения с ЕНП.

Как сообщал УНН, сенаторы США обнародовали резолюцию в поддержку Украины.

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