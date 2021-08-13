Саміт "Кримської платформи" збере щонайменше 40 учасників - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кількість учасників установчого саміту “Кримської платформи”, що відбудеться в Києві 23 серпня, знову зросла – тепер їх вже 40. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Міжнародна підтримка „Кримської платформи“ зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі у саміті „Кримської платформи“. Це держави та міжнародні організації”, — заявив Кулеба.
Деталі
Він нагадав, що на установчому саміті буде ухвалена “Кримська декларація”, яка буде відкрита для подальшого приєднання держав, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти участь в установчому саміті.
“Тому насправді підтримка „Кримської платформи“ буде ще більшою, і, я переконаний, невпинно зростатиме”, — додав дипломат.
У “Кримської платформи” з’явився сайт
Кулеба також повідомив, що сьогодні МЗС запустило офіційний сайт кримської платформи https://crimea-platform.org/
Зі слів міністра, невдовзі будуть з’являтись нові іномовні версії цієї сторінки.
“Це буде постійна платформа для функціонування “Кримської платформи” онлайн... Сайт містить такі основні підрозділи: “Крим до окупації”, “Крим в окупації”, “Кримська платформа”, “Експертна мережа Кримської платформи” та власне “Саміт”, — повідомив він.
Контекст
“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, у перспективі — міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.
Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Однак, питання щодо її участі у саміті наразі відкрите.