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Саммит "Крымской платформы" соберет не менее 40 участников - Кулеба

Саммит "Крымской платформы" соберет не менее 40 участников - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 14760 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Количество участников учредительного саммита "Крымской платформы", что состоится в Киеве 23 августа, снова выросло - теперь их уже 40. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Международная поддержка "Крымской платформы" растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите "Крымской платформы". Это государства и международные организации", - заявил Кулеба.

Детали

Он напомнил, что на учредительном саммите будет принята "Крымская декларация", которая будет открыта для дальнейшего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогли принять участие в учредительном саммите.

"Поэтому на самом деле поддержка "Крымской платформы" будет еще больше, и, я убежден, неустанно расти", - добавил дипломат.

У "Крымской платформы" появился сайт

Кулеба также сообщил, что сегодня МИД запустило официальный сайт крымской платформы https://crimea-platform.org/
По словам министра, вскоре будут появляться новые иноязычные версии этой страницы.

"Это будет постоянная платформа для функционирования "Крымской платформы" онлайн... Сайт содержит следующие основные подразделения: "Крым до оккупации", "Крым в оккупации", "Крымская платформа", "Экспертная сеть Крымской платформы" и собственно "Саммит", - сообщил он.

Контекст

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Однако, вопрос о ее участии в саммите пока открыт.

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