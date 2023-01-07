Самі не передадуть: у Польщі назвали умови передачі України танків Leopard

Моравецький визнав, що ведуться переговори про передачу Україні західних танків.

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«Разом із президентом (Анджеєм Дудою — ред.) ми ведемо переговори, спрямовані на побудову ширшої коаліції країн, які могли б передати цю важку, сучасну техніку. Це все, що я можу сказати на даний момент. Президент теж бере участь. Розмови ведуться. Я говорив про це з канцлером Шольцем кілька тижнів тому в Брюсселі і думаю, що найближчими днями ми зможемо дізнатися більше з цього приводу, - сказав Моравецький.

Він уточнив, що Польща без ширшої коаліції зараз не збирається передавати танки.

Доповнення

Видання WSJ з посиланням на високопоставленого польського дипломата повідомляло, що Польща розглядає запит України про передачу німецьких танків Leopard.