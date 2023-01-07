Сами не передадут: в Польше назвали условия для передачи Украине танков Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Польша сама не может передать танки Leopard Украине. Для соответствующих поставок введутся переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую технику. Об этос сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН со ссылкой на Rp.pl.
Моравецкий признал, что ведутся переговоры о передаче Украине западных танков.
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«Вместе с президентом (Анджеем Дудой — ред.) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику. Это все, что я могу сказать на данный момент. Президент тоже участвует. Разговоры ведутся. Я говорил об этом с канцлером Шольцем несколько недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие дни мы сможем узнать больше по этому поводу, - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что Польша без более широкой коалиции сейчас не собираемся передавать танки.
Дополнение
Издание WSJ со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата сообщало, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard.