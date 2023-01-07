Сами не передадут: в Польше назвали условия для передачи Украине танков Leopard

Моравецкий признал, что ведутся переговоры о передаче Украине западных танков.

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«Вместе с президентом (Анджеем Дудой — ред.) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику. Это все, что я могу сказать на данный момент. Президент тоже участвует. Разговоры ведутся. Я говорил об этом с канцлером Шольцем несколько недель назад в Брюсселе и думаю, что в ближайшие дни мы сможем узнать больше по этому поводу, - сказал Моравецкий.

Он уточнил, что Польша без более широкой коалиции сейчас не собираемся передавать танки.

Дополнение

Издание WSJ со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата сообщало, что Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard.