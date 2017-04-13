Сакури почали масово квітнути в Ужгороді

Десятки вулиць обласного центру Закарпаття перетворилися на суцільні рожеві алеї. Дерева сакури, які з′явилися на Закарпатті близько 100 років тому, почали розцвітати на початку квітня. Цими ж днями ужгородці та тисячі туристів, що приїхали подивитися на візитівку міста, зможуть насолодитися масовим цвітом екзотичної рослини.

Поряд зі старими сакурами розквітли і молоді деревця, які щороку висаджують в Ужгороді. Традиційними місцями паломництва туристів у цей період стає центр міста, де сакури є чи не основними деревами. Так звані “сакурові алеї” знаходяться на вулицях Митній, Довженка, Ракоці, Гойди, Боженка, братів Бращайків, Собранецькій, Небесної Сотні, Заньковецької, площах Поштовій, Пушкіна, Дружби народів та інших. В цілому ж сакури ростуть по всьому місті, зокрема й на подвір′ях ужгородців.

Переважна більшість ужгородських сакур належать до виду “Канзан”. Окрім того, можна зустріти “плакучі” сакури, або “Кікушідаре”. Ще однією особливістю місцевої японської вишні є те, що її пагони були привиті до інших фруктових дерев. Тому на вулицях Ужгорода можна зустріти дерева, які одночасно квітнуть і рожевими шаровидними суцвіттями сакури і квіточками звичайної вишні.

Цього року родзинка Ужгорода у центрі особливої уваги. З огляду на популярність рослини та надмірну цікавість до неї з боку туристів і містян небайдужі ужгородці розпочали флешмоб #сокоти_сакури.

Стартувавши у соціальних мережах, зараз громадська ініціатива втілилася у розробці інформаційних флаєрів, які роздають на вулицях, встановленні тематичних вказівників тощо. Справа у тому, що сакури дуже чутливі до механічних пошкоджень — зламана гілка вже не відростає. Натомість пишні рожеві суцвіття не залишають байдужими сотні туристів.

“Сакури не мають запаху, не плодоносять і не живуть у вазах з водою! Ними можна тільки милуватися!” — наголошують ініціатори флешмобу.

Для зручності ж гостей міста навіть створили “сакурову карту” Ужгорода, де позначені маршрути з локаціями цвітіння сакури. Ті ж, хто хоче мати таке дерево у себе на подвір′ї, можуть придбати саджанець— його вартість коливається від 150 гривень за метрове деревце до 2 тис. 300 грн за повноцінне дерево.

“Сакурам потрібен родючий ґрунт з помірною кислотністю і гарний дренаж, аби не підгнивало коріння. А якщо хочете гарантію, що дерево вкоріниться і нормально розвиватиметься, то радив би саджати деревце віком 6-7 років”, — розповів УНН фахівець садового центру пан Андрій.

Вже 20 квітня в Ужгороді стартує традиційне свято “Сакура Фест”, яке цього року триватиме цілих три тижні. Однак, за інформацією ужгородських ріелторів, у місті та передмісті вже важко знайти житло в оренду, адже для тисяч туристів сакури в Ужгороді це багаторічна традиція, тому квартири бронюють заздалегідь. І цікавість до такого “сакурового туризму” щороку збільшується як в українців, так і у іноземних громадян.

Як раніше повідомляв УНН, 12 квітня Іудине дерево розквітло в Ужгороді.