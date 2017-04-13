Сакуры начали массово цвести в Ужгороде

Десятки улиц областного центра Закарпатья превратились в сплошные розовые аллеи. Деревья сакуры, которые появились на Закарпатье около 100 лет назад, начали расцветать в начале апреля. В эти же дни ужгородцы и тысячи туристов, приехавших посмотреть на визитку города, смогут насладиться массовым цветом экзотического растения.

Наряду со старыми сакурами расцвели и молодые деревца, которые ежегодно высаживают в Ужгороде. Традиционными местами паломничества туристов в этот период становится центр города, где сакуры чуть ли не основные деревья. Так называемые “Алеи Сакур” находятся на улицах Таможенной, Довженко, Ракоци, Гойды, Боженко, братьев Бращайкив, Собранецкой, Небесной Сотни, Заньковецкой, площадях Почтовой, Пушкина, Дружбы народов и других. В целом же сакуры растут по всему городу, в том числе и во дворах ужгородцев.

Подавляющее большинство ужгородских сакур принадлежат к виду “Канзан”. Кроме того, можно встретить “плакучие” сакуры, или “Кикушидаре”. Еще одной особенностью местной японской вишни является то, что ее побеги были привиты к другим фруктовых деревьев. Поэтому на улицах Ужгорода можно встретить деревья, одновременно цветущие и розовыми шаровидными соцветиями сакуры и цветочками обычной вишни.

В этом году изюминка Ужгорода в центре особого внимания. Учитывая популярность растения и чрезмерный интерес к ней со стороны туристов и горожан, неравнодушные ужгородцы начали флешмоб #сокоти_сакуры.

Стартовав в социальных сетях, сейчас общественная инициатива воплотилась в разработке информационных флаеров, которые раздают на улицах, установлении тематических указателей и тому подобное. Дело в том, что сакуры очень чувствительны к механическим повреждениям — сломанная ветка уже не отрастает. Зато пышные розовые соцветия не оставляют равнодушными сотни туристов.

“Сакуры не имеют запаха, не плодоносят и не живут в вазах с водой! Ими можно только любоваться! ”- отмечают инициаторы флешмоба.

Для удобства же гостей города даже создали “карту алей” Ужгорода, где обозначены маршруты с локациями цветения сакуры. Те же, кто хочет иметь такое дерево у себя во дворе, могут приобрести саженец — его стоимость колеблется от 150 грн за метровое деревце до 2 тыс. 300 грн за полноценное дерево.

“Сакура нужен плодородный грунт с умеренной кислотностью и хороший дренаж, чтобы не подгнивали корни. А если хотите гарантию, что дерево укоренится и нормально будет развиваться, то советовал бы сажать дерево возрастом 6-7 лет”, — рассказал УНН специалист садового центра Андрей.

Уже 20 апреля в Ужгороде стартует традиционный праздник “Сакура Фест”, который в этом году продлится целых три недели. Однако, по информации ужгородских риэлторов, в городе и пригороде уже трудно найти жилье в аренду, ведь для тысяч туристов сакуры в Ужгороде это многолетняя традиция, поэтому квартиры бронируют заранее. И интерес к такому “сакуровому туризму” ежегодно увеличивается как у украинских, так и у иностранных граждан.

Как ранее сообщал, 12 апреля Иудиное дерево расцвело в Ужгороде .