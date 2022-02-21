Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Деталі

Це відбувається вже вдруге після того, як Саакашвілі було затримано 1 жовтня 2021 року після таємного прибуття до Грузії — з першого ж дня у в’язниці він голодував на знак протесту, бо вважає себе політичним ув’язненим. Перше голодування тривало 50 днів.

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“Оголошую з сьогодні безстрокове голодування в повному обсязі. Це голодування є реакцією на те, як режим відноситься до мене та мого народу, нашого народу. Тут моє здоров’я стоїть на останньому місці.

Нехай усі побачать, що означає любити батьківщину. Нехай всі побачать, що означає амбіція ставити свою країну вище за особистий комфорт і все інше. Тільки дурні можуть повірити, у чому мене звинувачують. Починаючи зі справи про піджаки, справи про помилування тощо”, — заявив Саакашвілі сьогодні на процесі у міському суді.

Додамо

Він ще раз пояснив свою єдину вимогу щодо голодування — забезпечити у в’язниці медичний догляд.

“Моя вимога забезпечити належне медичне обслуговування, як цього вимагають консиліум при Народному захиснику та Центр „Емпатія“. Я впевнений, що якби приїхали міжнародні експерти, вони сказали б те саме. Це конкретна вимога.

Це не означає, що до мене мають впустити чергового нещасного, заляканого лікаря, у якого знімуть з роботи чоловіка, або виженуть його дитину з інституту, або зроблять різні інші фокуси, які я вже опанував у цій мафіозній системі, більше у них так не вийде”, — сказав Саакашвілі.

Перше голодування Саакашвілі

Одразу після затримання в Грузії 1 жовтня 2021 року Саакашвілі був поміщений до в’язниці № 12 у Руставі. Саме в цій пенітенціарній установі, як правило, утримуються колишні державні службовці та співробітники силових структур.

8 листопада через погіршення стану здоров’я голодуючого Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на нестерпні умови утримання експрезидента, постійний шум, який влаштовували ув’язнені, а також відсутність відповідного обладнання та команди лікарів у тюремній лікарні.

Незважаючи на те, що зазвичай ув’язнених відправляють лікується в цивільні лікарні, пенітенціарна служба відмовилася поширювати це правило на Саакашвілі, пояснюючи це тим, що утримання експрезидента в незахищеній установі може спричинити масові заворушення.

Як компроміс, на 50-й день голодування, 20 листопада Саакашвілі був переведений у військовий шпиталь у Горі, де спочатку перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації. Там Саакашвілі припинив голодування.

Вже 30 грудня, після курсу реабілітації, він був із військового шпиталю в Горі назад до в’язниці міста Руставі.

Представники опозиції періодично проводять акції протесту із вимогою відпустити Саакашвілі.