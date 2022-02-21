Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 41097 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 73368 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 84680 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 87007 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 114309 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 162499 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 175742 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214338 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201319 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187938 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 105355 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 41059 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 63762 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 114304 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 158497 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 158497 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 114304 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 260479 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 382687 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 637544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 2367 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87700 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126193 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151773 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172731 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування

Київ • УНН

 • 389324 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні знову оголосив безстрокове голодування, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Деталі

Це відбувається вже вдруге після того, як Саакашвілі було затримано 1 жовтня 2021 року після таємного прибуття до Грузії — з першого ж дня у в’язниці він голодував на знак протесту, бо вважає себе політичним ув’язненим. Перше голодування тривало 50 днів.

Цитата

“Оголошую з сьогодні безстрокове голодування в повному обсязі. Це голодування є реакцією на те, як режим відноситься до мене та мого народу, нашого народу. Тут моє здоров’я стоїть на останньому місці.

Нехай усі побачать, що означає любити батьківщину. Нехай всі побачать, що означає амбіція ставити свою країну вище за особистий комфорт і все інше. Тільки дурні можуть повірити, у чому мене звинувачують. Починаючи зі справи про піджаки, справи про помилування тощо”, — заявив Саакашвілі сьогодні на процесі у міському суді.

Додамо

Він ще раз пояснив свою єдину вимогу щодо голодування — забезпечити у в’язниці медичний догляд.

“Моя вимога забезпечити належне медичне обслуговування, як цього вимагають консиліум при Народному захиснику та Центр „Емпатія“. Я впевнений, що якби приїхали міжнародні експерти, вони сказали б те саме. Це конкретна вимога.

Це не означає, що до мене мають впустити чергового нещасного, заляканого лікаря, у якого знімуть з роботи чоловіка, або виженуть його дитину з інституту, або зроблять різні інші фокуси, які я вже опанував у цій мафіозній системі, більше у них так не вийде”, — сказав Саакашвілі.

Перше голодування Саакашвілі

Одразу після затримання в Грузії 1 жовтня 2021 року Саакашвілі був поміщений до в’язниці № 12 у Руставі. Саме в цій пенітенціарній установі, як правило, утримуються колишні державні службовці та співробітники силових структур.

8 листопада через погіршення стану здоров’я голодуючого Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі. Адвокати та лікар скаржилися на нестерпні умови утримання експрезидента, постійний шум, який влаштовували ув’язнені, а також відсутність відповідного обладнання та команди лікарів у тюремній лікарні.

Незважаючи на те, що зазвичай ув’язнених відправляють лікується в цивільні лікарні, пенітенціарна служба відмовилася поширювати це правило на Саакашвілі, пояснюючи це тим, що утримання експрезидента в незахищеній установі може спричинити масові заворушення.

Як компроміс, на 50-й день голодування, 20 листопада Саакашвілі був переведений у військовий шпиталь у Горі, де спочатку перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації. Там Саакашвілі припинив голодування.

Вже 30 грудня, після курсу реабілітації, він був із військового шпиталю в Горі назад до в’язниці міста Руставі.

Представники опозиції періодично проводять акції протесту із вимогою відпустити Саакашвілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35