Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку

Детали

Это происходит уже во второй раз после того, как Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года после тайного прибытия в Грузию — с первого же дня в тюрьме он голодал в знак протеста, так как считает себя политическим заключенным. Первая голодовка продлилась 50 дней.

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“Объявляю с сегодняшнего дня бессрочную голодовку в полном объеме. Эта голодовка является реакцией на то, как режим относится ко мне и моему народу, нашему народу. Здесь мое здоровье стоит на последнем месте.

Пусть все увидят, что значит любить родину. Пусть все увидят, что означает амбиция ставить свою страну выше личного комфорта и всего остального. Только дураки могут поверить тому, в чем меня обвиняют. Начиная с дела о пиджаках, дела о помиловании и так далее”, — заявил Саакашвили сегодня на процессе в городском суде.

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Он еще раз объяснил свое единственное требование по поводу голодовки — обеспечить в тюрьме медицинский уход.

“Мое требование — обеспечить надлежащее медицинское обслуживание, как этого требуют консилиум при Народном защитнике и Центр „Эмпатия“. Я уверен, что если бы приехали международные эксперты, они сказали бы то же самое. Это конкретное требование.

Это не значит, что ко мне должны впустить очередного несчастного, запуганного врача, у которого снимут с работы мужа, или выгонят его ребенка из института, или проделают разные другие фокусы, которые я уже освоил в этой мафиозной системе, больше у них так не получится”, — сказал Саакашвили.

Первая голодовка Саакашвили

Сразу после задержания в Грузии 1 октября 2021 года Саакашвили был помещен в тюрьму № 12 в Рустави. Именно в этом пенитенциарном учреждении, как правило, содержатся бывшие государственные служащие и сотрудники силовых структур.

8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья голодающего Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси. Адвокаты и врач жаловались на невыносимые условия содержания экс-президента, постоянный шум, который устраивали заключенные, а также отсутствие соответствующего оборудования и команды врачей в тюремной больнице.

Несмотря на то, что обычно заключенных отправляют лечится в гражданские больницы, пенитенциарная служба отказалась распространять это правило на Саакашвили, объясняя это тем, что содержание экс-президента в незащищенном учреждении может вызвать массовые беспорядки.

В качестве компромисса, на 50-й день голодовки, 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. Там Саакашвили прекратил голодовку.

Уже 30 декабря, после курса реабилитации, он был из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму города Рустави.

Представители оппозиции периодически проводят акции протеста с требованием отпустить Саакашвили.