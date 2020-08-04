Саакашвілі заявив, що Грузія може зникнути, як країна

“Я можу стати кандидатом на пост прем’єр-міністра в найбільшій країні Європи. Ви можете ознайомитися з українською пресою і переконатися в цьому. У мене дуже важлива роль в Україні. Тому говорити про нав’язування комусь моєї кандидатури смішно і дивно. Ми повинні говорити не про це, а про те, що Грузія зникне, як країна. Іванішвілі хотів, щоб Саакашвілі зник з світових радарів. Я дуже чітко представлений на всіх світових радарах, а Грузії там більше немає. На відміну від провінційного політикана, моя країна стоїть вище моєї скромної персони”, — заявив Саакашвілі.

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Експрезидент ще раз підкреслив, що необхідно мобілізуватися і діяти швидко, щоб “покінчити” з Іванішвілі на майбутніх виборах.

Нагадаємо, у липні до МЗС Грузії викликали посла України через слова Саакашвілі про "нелегітимність уряду".