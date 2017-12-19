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Саакашвілі заявив про припинення своїх акцій на новорічні свята

Саакашвілі заявив про припинення своїх акцій на новорічні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про припинення проведення своїх акцій на час новорічних свят. Про це він сказав журналістам у Києві по завершенню судового засідання за скаргою на арешт Северіона Дангадзе, який проходить фігурантом в його справі, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, неблагодарна справа смикати людей на новорічні свята, тому поки призупинемо (проведення акцій - ред.)", - сказав М.Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, з міркувань безпеки та через акції протесту в Києві одну новорічну локацію скасували, ще одну перенесли.

Нагадаємо, 17 грудня внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали 32 правоохоронці, поліція відкрила два кримінальні провадження.

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