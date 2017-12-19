Саакашвілі заявив про припинення своїх акцій на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про припинення проведення своїх акцій на час новорічних свят. Про це він сказав журналістам у Києві по завершенню судового засідання за скаргою на арешт Северіона Дангадзе, який проходить фігурантом в його справі, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, неблагодарна справа смикати людей на новорічні свята, тому поки призупинемо (проведення акцій - ред.)", - сказав М.Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, з міркувань безпеки та через акції протесту в Києві одну новорічну локацію скасували, ще одну перенесли.
Нагадаємо, 17 грудня внаслідок сутичок біля Жовтневого палацу постраждали 32 правоохоронці, поліція відкрила два кримінальні провадження.