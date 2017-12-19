Саакашвили заявил о прекращении своих акций на новогодние праздники

"Я думаю, неблагодарное дело дергать людей на новогодние праздники, поэтому пока приостановим (проведение акций - ред.)", - сказал М.Саакашвили.

Как сообщал УНН, из соображений безопасности и из-за акций протеста в Киеве одну новогоднюю локацию отменили, еще одну перенесли.

Напомним, 17 декабря в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали 32 правоохранителя, полиция открыла два уголовных производства.