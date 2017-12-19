Саакашвили заявил о прекращении своих акций на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили заявил о прекращении проведения своих акций на время новогодних праздников. Об этом он сказал журналистам в Киеве после завершения судебного заседания по жалобе на арест Севериона Дангадзе, который проходит фигурантом по его делу, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, неблагодарное дело дергать людей на новогодние праздники, поэтому пока приостановим (проведение акций - ред.)", - сказал М.Саакашвили.
Как сообщал УНН, из соображений безопасности и из-за акций протеста в Киеве одну новогоднюю локацию отменили, еще одну перенесли.
Напомним, 17 декабря в результате столкновений возле Октябрьского дворца пострадали 32 правоохранителя, полиция открыла два уголовных производства.