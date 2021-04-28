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Саакашвілі взяв курс на Верховну Раду: хоче своє міжфракційне об’єднання

Київ • УНН

 • 23637 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міхеїл Саакашвілі заявив, що у Верховній Раді зібрано 50 підписів за створення
міжфракційного об'єднання "Простих рішень і результатів" для спільної роботи над законами, які готує його громадська організація, повідомляє УНН.

Цитата: 

"Туди увійшло дуже багато гідних депутатів зі "Слуги народу", "Голосу" і "Батьківщини", - написав він у FB.

Контекст

Раніше посилити вплив Саакашвілі на український парламент закликав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він же просив свого часу Президента Володимира Зеленського відновити громадянство Саакашвілі, яке своєю чергою завадило Грузії притягнути свого колишнього президента до кримінальної відповідальності за інкриміновані злочини. 

Водночас не всі “слуги народу” в захваті від Саакашвілі. Ольга Василевська–Смаглюк назвала його лобістом, який працює проти інтересів України.  Такої ж думки політологи, які вказують на відсутність результатів “реформаторства” Саакашвілі. 

До теми

Тим часом парламентська ТСК розбирається зі збитками “Укрзалізниці”, які завдали державній компанії її колишні керівники, зокрема соратники Міхеїла Саакашвілі. Мова про Володимира Жмака, колишнього першого заступника Саакашвілі в Одеській ОДА, призначеного керувати “Укрзалізницею” в серпні 2020 року і зі скандалом звільненого у березні 2021 року, а також Іраклі Езугбая – колишнього керівника залізниці Грузії, призначеного Жмаком в правління “Укрзалізниці” у вересні 2020 року і звільненого у березні 2021 року після скандальних розслідувань у ЗМІ.

За оцінкою експертів, ТСК змушена працювати за НАБУ і шукати корупцію в “Укрзалізниці”, бо перший заступник директора антикорупційного бюро Гізо Углава у дружніх стосунках з Міхеїлом Саакашвілі і міг покривати схеми його соратників.  Журналісти-розслідувачі аналогічної думки і свою версію демонструють у схемі зв’язків та непроцесуальних контактів колишнього правління “Укрзалізниці” і НАБУ.

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