Адвокат про корупцію в Укрзалізниці: Парламентська ТСК змушена працювати замість НАБУ

Цитата:

"Ви уявляєте, до чого дійшли правоохоронці, якщо вони, не справляючись зі своєю роботою, фактично переклали свої обов'язки на тендітні жіночі плечі ТСК (ТСК з питань перевірки та оцінки стану "УЗ" очолює народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина). Але ж в першу чергу на це (корупцію в УЗ, - ред.) мало б реагувати НАБУ", - сказав він.

Войченко також припустив, чому детективи замовчують схеми в "Укрзалізниці".

"Заступником директора НАБУ є Гізо Углава, грузин. Колишній директор з комерційної роботи "Укрзалізниці" - Іраклі Езугбая, теж грузин. І якщо вірити інформації з відкритих джерел, Углава та Езугбая є друзями. Чи не є така інформація приводом для роздумів? Так, є?", - додав він.

Деталі

На переконання адвоката, працювати у вітчизняних стратегічних підприємствах мають виключно громадяни України.

"Які тут живуть, діти яких їздять на цій залізниці. В якості аргументу давайте пригадаємо випадок, коли потяг Інтерсіті зійшов із рейок. Добре, що інцидент завершився без людських жертв. А якби інакше? Ви розумієте глибину проблеми, коли, сідаючи у потяг, громадянин України наражається на більшу небезпеку, ніж би він летів на літаку. І все це - наслідок роботи тієї команди", - резюмував Войченко.

Контекст

У минулому році керувати українською залізницею прийшли колишні підлеглі Міхеїла Саакашвілі: Володимир Жмак (перший заступник голови Одеської ОДА при Саакашвілі) і Іраклі Езугбая (керівник залізниці Грузії при Саакашвілі). За результатом 2020 року "Укрзалізниця" отримала 12 млрд грн збитків, 8 млрд грн з яких від вантажоперевезень, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи на вантажоперевезення. І вийшло так, що вантажні вагони "Укрзалізниці" експлуатувалися більше, а грошей приносили менше, чим могли скористатися приватні компанії, включаючи ті, що раніше керувалися самим Езугбая. Мова про роботодавця Езугбая - "Індустріальної групи Грузії" Давида Бежуашвілі, яка в тому числі займається вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" та є її контрагентом. "Індустріальній групі Грузії" вигідні низькі тарифи на українській залізниці, тому що з минулого року вони стали концесіонерами херсонського порту, а в умовах договору: збільшити обсяг вантажів, що надходять в порт, залізницею.

Про схему ще з осені писали українські ЗМІ, але Національне антикорупційне бюро не реагує досі. За однією з версій, пов'язано це з тим, що Саакашвілі пов'язаний з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою і міг покривати своїх друзів від перевірок і кримінальних справ. Побічно на користь цієї версії свідчить той факт, що відразу після приходу "друзів Саакашвілі" до "Укрзалізниці" НАБУ з ними підписало меморандум про спільну боротьбу з корупцією і жодної кримінальної справи так і не відкрило. Детально про "меморандумі прикриття" УНН писав тут.

Схема, яку склали журналісти виглядає так:

До теми

Парламентська ТСК створена наприкінці січня. Головою Комісії обрана народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина. За інформацією членів ТСК, правоохоронці проігнорували схеми в "Укрзалізниці", а тепер ігнорують вимогу надати ТСК інформацію. Зокрема саботують роботу Комісії НАБУ та САП.