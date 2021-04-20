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Адвокат о коррупции в Укрзализныце: Парламентская ВСК вынуждена работать вместо НАБУ

Адвокат о коррупции в Укрзализныце: Парламентская ВСК вынуждена работать вместо НАБУ

Киев  •  УНН

 • 21857 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. НАБУ самоустранилось от расследования коррупции в "Укрзализныце" и перевело свою работу в парламентскую временную следственную комиссию. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил адвокат Сергей Войченко, передает УНН.

Цитата:

"Вы представляете, до чего дошли правоохранители, если они, не справляясь со своей работой, фактически перевели свои обязанности на хрупкие женские плечи ВСК (ВСК по вопросам проверки и оценки состояния "УЗ" возглавляет народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина). Но в первую очередь на это (коррупцию в УЗ, - ред.) должно реагировать НАБУ", - сказал он.

Войченко также предположил, почему детективы умалчивают схемы в "Укрзализныци".

"Заместителем директора НАБУ является Гизо Углава, грузин. Бывший директор по коммерческой работе "Укрзализныци" - Иракли Эзугбая, тоже грузин. И если верить информации из открытых источников, Углава и Эзугбая являются друзьями. Не является ли такая информация поводом для размышлений? Да, является?", - добавил он.

Детали

По мнению адвоката, работать в отечественных стратегических предприятиях должны исключительно граждане Украины.

"Которые здесь живут, дети которых ездят на этой железной дороге. В качестве аргумента давайте вспомним случай, когда поезд Интерсити сошел с рельсов. Хорошо, что инцидент завершился без человеческих жертв. А если бы иначе? Вы понимаете глубину проблемы, когда, садясь в поезд, гражданин Украины подвергается большей опасности, чем бы он летел на самолете. И все это - следствие работы той команды", - резюмировал Войченко.

Контекст

В прошлом году управлять украинской железной дорогой пришли бывшие подчиненные Михеила Саакашвили: Владимир Жмак (первый заместитель главы Одесской ОГА при Саакашвили) и Иракли Эзугбая (руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили). По результатам 2020 года "Укрзализныця" получила 12 млрд грн убытков, 8 млрд грн из которых от грузоперевозок, в том числе из-за решения Эзугбая снизить тарифы на грузоперевозки. И получилось так, что грузовые вагоны "Укрзализныци" эксплуатировались больше, а денег приносили меньше, чем могли воспользоваться частные компании, включая те, что раньше руководились самим Эзугбая. Речь о работодателе Эзугбая - "Индустриальной группе Грузии" Давида Бежуашвили, которая в том числе занимается грузоперевозками на "Укрзализныце" и является ее контрагентом. "Индустриальной группе Грузии" выгодны низкие тарифы на украинской железной дороге, потому что с прошлого года они стали концессионерами херсонского порта, а в условиях договора: увеличить объем поступающих в порт грузов по железной дороге.

О схеме еще с осени писали украинские СМИ, но Национальное антикоррупционное бюро не реагирует по сей дент. По одной из версий, связано это с тем, что Саакашвили связан с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой и мог покрывать своих друзей от проверок и уголовных дел. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что сразу после прихода "друзей Саакашвили" в "Укрзализныцю" НАБУ с ними подписало меморандум о совместной борьбе с коррупцией и ни одного уголовного дела так и не открыло. Подробно о "меморандуме прикрытия" УНН писал здесь.

Схема, которую составили журналисты выглядит так:

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Парламентская ВСК создана в конце января. Главой Комиссии избран народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. По информации членов ВСК, правоохранители проигнорировали схемы в "Укрзализныце", а теперь игнорируют требование предоставить ВСК информацию. В частности саботируют работу Комиссии НАБУ и САП.

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