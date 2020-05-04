Саакашвілі прокоментував своє можливе призначення в Україні: хороші чоботи треба брати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Експрезидент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив про своє призначення в Україні, що хороші чоботи треба брати. За його словами, люди, які проти його призначення бояться, що Україна відчує зміни на краще. Про це він заявив в ефірі каналу “Україна 24”, передає УНН.
“Логічне запитання напрошується — хороші чоботи треба брати, раз. По-друге, ситуація така: чому вони проти? (призначення Саакашвілі в Україні — ред.) Тому що вони бояться, якщо в Україні відбудуться реальні зміни на краще, тоді Україну не вдасться розчленувати, Україну не вдасться добити, Україну не вдасться ставити в приклад невдачі...Тут питання куди глобальніше, ніж когось працевлаштувати”, — сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив, що через один-два дні Президент України Володимир Зеленський повідомить про його призначення в Україні.