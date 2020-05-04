Саакашвілі про своє призначення в Україні: через день-два Президент щось оголосить

“Я думаю, день-два і Президент щось оголосить. Я не шукаю посад і кабінетів... Зараз не про те треба думати, як на мене подивляться, яка у мене кар’єра через рік буде. А через рік взагалі може країни не бути”, — сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів консультації з експрезидентом Грузії, ексголовою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, у результаті яких для Саакашвілі знайшли інший формат роботи, аніж посада віцепрем’єр-міністра.

Як повідомляв УНН, колишній президент Грузії, ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що отримав від Президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з питань реформ, додавши, що представить в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін, як частину програми нинішнього уряду, і разом з командою Президента "готовий працювати з усіма патріотичними силами в парламенті України і з іншими політичними силами у суспільстві".