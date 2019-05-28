Саакашвілі підтвердив, що завтра повертається в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі, якому сьогодні Президент України Володимир Зеленський повернув громадянство, підтвердив інформацію УНН про те, що завтра повернеться в Україну. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.