Саакашвілі ніколи не буде привілейованим - прем'єр Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Габріашвілі заявив, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі ніколи не буде прівелейованим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія Online.
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Габріашвілі передав, що засуджений Саакашвілі нічим не відрізняється від тисячі покараних ув’язнених у грузинських в’язницях за винятком того, що він зробив набагато серйозніші злочини перед країною та народом такі, як окупація, втрата територій країни і знищення тисяч людей. Прем’єр додав, що Саакашвілі буде сидіти в тюрмі щонайменше шість років.
Цитата
“Хто йому заважає є? Чому він голодує? Я хочу сказати всім, що засуджений Саакашвілі ніколи не буде привілейованим”.
Нагадаємо
Третьому президентові Грузії Михайлу Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі був змінений, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання.