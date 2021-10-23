Саакашвілі ніколи не буде привілейованим - прем'єр Грузії

Деталі

Габріашвілі передав, що засуджений Саакашвілі нічим не відрізняється від тисячі покараних ув’язнених у грузинських в’язницях за винятком того, що він зробив набагато серйозніші злочини перед країною та народом такі, як окупація, втрата територій країни і знищення тисяч людей. Прем’єр додав, що Саакашвілі буде сидіти в тюрмі щонайменше шість років.

Цитата

“Хто йому заважає є? Чому він голодує? Я хочу сказати всім, що засуджений Саакашвілі ніколи не буде привілейованим”.

Нагадаємо

Третьому президентові Грузії Михайлу Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі був змінений, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання.