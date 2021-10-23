Саакашвили никогда не будет привилегированным - премьер Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Грузии Иракли Габриашвили заявил, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили никогда не будет привилегированным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.
Детали
Габриашвили передал, что осужденный Саакашвили ничем не отличается от тысячи наказанных заключенных в грузинских тюрьмах за исключением того, что он сделал гораздо более серьезные преступления перед страной и народом такие, как оккупация, потеря территорий страны и уничтожение тысяч человек. Премьер добавил, что Саакашвили будет сидеть в тюрьме не менее шести лет.
Цитата
“Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным”.
Напомним
Третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили оказали медицинскую помощь в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави. Как заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, один из параметров в анализе крови Саакашвили был изменен, и врачи приняли решение сделать ему переливание.