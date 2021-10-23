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Саакашвили никогда не будет привилегированным - премьер Грузии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Грузии Иракли Габриашвили заявил, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили никогда не будет привилегированным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Саакашвили никогда не будет привилегированным - премьер Грузии

Детали

Габриашвили передал, что осужденный Саакашвили ничем не отличается от тысячи наказанных заключенных в грузинских тюрьмах за исключением того, что он сделал гораздо более серьезные преступления перед страной и народом такие, как оккупация, потеря территорий страны и уничтожение тысяч человек. Премьер добавил, что Саакашвили будет сидеть в тюрьме не менее шести лет.

Цитата

“Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным”.

Напомним

Третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили оказали медицинскую помощь в 12-м пенитенциарном учреждении Рустави. Как заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, один из параметров в анализе крови Саакашвили был изменен, и врачи приняли решение сделать ему переливание.

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