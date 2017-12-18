Саакашвілі дав брифінг у приміщенні ГПУ, але на допит не пішов

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі не пішов на допит до слідчого Генеральної прокуратури України, тому що вважає, що його справу має розслідувати Служба безпеки України. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у приміщенні ГПУ, передає кореспондент УНН.