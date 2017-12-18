Саакашвілі дав брифінг у приміщенні ГПУ, але на допит не пішов
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі не пішов на допит до слідчого Генеральної прокуратури України, тому що вважає, що його справу має розслідувати Служба безпеки України. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у приміщенні ГПУ, передає кореспондент УНН.
“Якщо мене сьогодні викличуть в СБУ на допит, я піду на допит в СБУ однозначно. А давати Юрі Луценку можливість заробляти очки перед господарем і цілувати йому руку за мій рахунок, я не буду...”, — сказав М.Саакашвілі і пішов з будівлі Генеральної прокуратури України.
Його адвокат Руслан Чернолуцький зазначив, що справа щодо Саакашвілі підслідна СБУ.
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“Сьогодні ми не повинні і не зобов’язані надавати і приходити на допит якійсь невідомій групі прокурорів, в яких немає повноважень. Група прокурорів давно повинна була передати у слідчий відділ СБУ справу. І саме слідчий відділ повинен займатися тим, щоб проводити допит Саакашвілі”, — сказав він.
Р.Чернолуцький додав, що його підзахисний не порушує закон. За його словами, 15 грудня М.Саккашвілі направив клопотання про те, що порушені процесуальні процедури і вимагає передати справу слідчим СБУ.
“І саме туди він має намір прийти і відповісти на всі питання в межах допиту”, — зазначив адвокат.
Нагадаємо, 18 грудня М.Саакашвілі прийшов на допит до ГПУ.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.