Саакашвили дал брифинг в помещении ГПУ, но на допрос не пошел
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не пошел на допрос к следователю Генеральной прокуратуры Украины, так как считает, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины. Об этом он сказал на брифинге в помещении ГПУ, передает корреспондент УНН.
"Если меня сегодня вызовут в СБУ на допрос, я пойду на допрос в СБУ однозначно. А давать Юре Луценко возможность зарабатывать очки перед хозяином и целовать ему руку за мой счет, я не буду...", - сказал М.Саакашвили и ушел из здания Генеральной прокуратуры Украины.
Его адвокат Руслан Чернолуцкий отметил, что дело в отношении Саакашвили подследственно СБУ.
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"Сегодня мы не должны и не обязаны предоставлять и приходить на допрос какой-то неизвестной группе прокуроров, у которых нет полномочий. Группа прокуроров давно должна была передать в следственный отдел СБУ дело. И именно следственный отдел должен заниматься тем, чтобы проводить допрос Саакашвили", - сказал он.
Р.Чернолуцкий добавил, что его подзащитный не нарушает закон. По его словам 15 декабря М.Саккашвили направил ходатайство о том, что нарушены процессуальные процедуры и требует передать дело следователям СБУ.
"И именно туда он намерен прийти и ответить на все вопросы в пределах допроса", - отметил адвокат.
Напомним, 18 декабря М.Саакашвили пришел на допрос в ГПУ.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.