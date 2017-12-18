Саакашвили дал брифинг в помещении ГПУ, но на допрос не пошел

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не пошел на допрос к следователю Генеральной прокуратуры Украины, так как считает, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины. Об этом он сказал на брифинге в помещении ГПУ, передает корреспондент УНН.