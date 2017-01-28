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С.Вільямс виграла Australian Open

С.Вільямс виграла Australian Open

Київ • УНН

 • 9776 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Американська тенісистка Серена Вільямс переграла свою старшу сестру Вінус у фіналі відкритого чемпіонату Австралії. Матч тривав два сети, які закінчилися з однаковим рахунком 6:4, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Як відзначає видання, перемога у Мельбурні стала 23-м тріумфом Серени Вільямс на турнірах серії Grand Slam, американка стала найтитулованішою тенісисткою за часів так званої Відкритої ери (від 1967 року Міжнародна федерація тенісу дозволила змагатися аматорам і професіоналам разом).

За інформацією ЗМІ, 35-річна Вільямс тепер випередила за кількістю титулів німкеню Штеффі Ґраф і на один титул відстає від Марґарет Корт, яка виграла 13 із них до початку Відкритої ери 1967 року.

Серена Вільямс здобула свою сьому перемогу на відкритому чемпіонаті Австралії, також у її активі сім титулів на Вімблдоні, шість – на відкритому чемпіонаті США і три – на відкритому чемпіонаті Франції.

Раніше 28 січня українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею юніорського турніру відкритого чемпіонату Австралії.

Українські Національні Новини

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