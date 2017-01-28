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С.Уильямс выиграла Australian Open

С.Уильямс выиграла Australian Open

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла свою старшую сестру Винус в финале открытого чемпионата Австралии. Матч продолжался два сета, которые закончились с одинаковым счетом 6:4, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечает издание, победа в Мельбурне стала 23-м триумфом Серены Уильямс на турнирах серии Grand Slam, американка стала самой титулованной теннисисткой за времена так называемой Открытой эры (с 1967 года Международная федерация тенниса позволила соревноваться любителям и профессионалам вместе).

По информации СМИ, 35-летняя Уильямс теперь опередила по количеству титулов немку Штеффи Граф и на один титул отстает от Маргарет Корт, которая выиграла 13 из них до начала Открытой эры в 1967 году.

Серена Уильямс одержала свою седьмую победу на открытом чемпионате Австралии, также в ее активе семь титулов на Уимблдоне, шесть - на открытом чемпионате США и три - на открытом чемпионате Франции.

Напомним, 28 января украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии.

Украинские Национальные Новости

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