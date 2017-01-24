С.Вавринка та Р.Федерер стали першими півфіналістами AUS Open

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. На кортах Мельбурна відбулися перші два чвертьфінальні поєдинки одиночного чоловічого розряду в рамках турніру категорії Великого шолому Australian Open, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

У протистоянні четвертої ракетки світу швейцарця Станісласа Вавринки та 12-го номера француза Жо-Вільфреда Цонги перемогу святкував тенісист з вищим рейтингом. Матч тривав 2 години і 17 хвилин і завершився в трьох сетах 7:6 (2), 6:4, 6:3 на користь С.Вавринки.

В тринадцятий раз до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу пробився 35-річний швейцарець Роджер Федерер, який в трьох сетах подолав німця Мішу Звєрєва — 6:1, 7:5, 6:2.

Примітно, що в 1/2 фіналу за путівку до матчу за трофей зійдуться саме Р.Федерер із С.Вавринкою.

Зазначимо, що в інших чвертьфіналах зіграють Рафаель Надаль із Мілошем Раонічем та Давид Гоффен проти Григора Дімітрова.

Нагадаємо, що перша ракетка світу Енді Маррей зачохлив ракетку в 1/8 фіналу змагань, а чинний чемпіон Новак Джокович завершив виступи в 1/32 фіналу.

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