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С.Вавринка и Р.Федерер стали первыми полуфиналистами AUS Open

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. На кортах Мельбурна состоялись первые два четвертьфинальных поединка одиночного мужского разряда в рамках турнира категории Большого шлема Australian Open, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В противостоянии четвертой ракетки мира швейцарца Станисласа Вавринка и 12-го номера француза Жо-Вильфреда Цонга победу праздновал теннисист с высоким рейтингом. Матч продолжался 2 часа и 17 минут и завершился в трех сетах 7:6 (2), 6:4, 6:3 в пользу С.Вавринкы.

В тринадцатый раз в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису пробился 35-летний швейцарец Роджер Федерер, который в трех сетах одолел немца Мишу Зверева - 6:1, 7:5, 6:2.

Примечательно, что в 1/2 финала за путевку в матче за трофей сойдутся именно Р.Федерер с С.Вавринкой.

Отметим, что в других четвертьфиналах сыграют Рафаэль Надаль с Милошем Раоничем и Давид Гоффен против Григора Димитрова.

Напомним, что первая ракетка мира Энди Маррей зачехлил ракетку в 1/8 финала соревнований, а действующий чемпион Новак Джокович завершил выступления в 1/32 финала.

Украинские Национальные Новости

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