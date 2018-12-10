В столиці кіберполіція викрила бінарні опціони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Кіберполіція Києва викрила два офіси, які займались фіктивною онлайн фінансовою біржою. Шахраї створили спеціальний онлайн ресурс і діяли під виглядом бінарних опціонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамерт кіберполіції Національної поліції України.
"Свою діяльність шахраї "прикривали" офшорною компанією. Для здійснення злочинної діяльності вони створили Інтернет-майданчик, де нібито відбувалися успішні торги валютними парами. У двох їх столичних офісах працювало більше 30 найманих працівників. Поліцейські встановили організатора та всіх учасників схеми", - йдеться у повідомленні.
Шахраї використовували заздалегідь прописану схему психологічного впливу на жертву. "Клієнту" пропонували взяти участь в торгах шляхом відкриття демо-рахунку, де організатори імітували успішні торги. З клієнтами працював оператор офісу, який націлював на відкриття реального рахунку. Після того, як "клієнт" клав гроші на рахунок, вони вже не мали можливості їх забрати, вони могли тільки поповнювати рахунки. Система працювала таким чином, що всі торги призводили до повної витрати грошей.
"На території Києва поліцейські викрили два офіси, які використовували зловмисники. Загалом, у цих офісах працювало більше 30 осіб, як громадяни України, так і іноземці. Вилучено комп’ютерну техніку, мережеве та серверне обладнання на якому безпосередньо розміщувалася фіктивна біржа, чорнові записи та гроші. Також, у одному із офісів виявлено документи офшорної компанії, під "прикриттям" якої діяли шахраї" – додали у департаменті кіберполіції Національної поліції України.
Наразі тривають слідчі дії. Вилучену техніку направили на експертизу. Продовжується збір доказів протиправної діяльності зловмисників для притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, затримано учасників міжнародної злочинної організації, які викрадали цінності з банківських сейфів у різних країнах світу.