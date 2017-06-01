С.Стаховський завершив виступи у другому колі "Ролан Гаррос"

У матчі третього кола киянин поступився 10-й ракетці змагань бельгійцю Давиду Гоффену — 2:6, 4:6, 6:3, 3:6.

Поєдинок тривав 2 години 33 хвилини за які українець відзначився 11 ейcами і 2 подвійними помилками.

“У мене немає до себе претензій по першому сеті. Я робив все правильно, але Гоффен на початку матчу грав дуже здорово, і зробити щось в першій партії було фактично неможливо. До того ж, було ще досить прохолодно, умови для мене ще не були найкращими, і я вже награвся за турнір. Відчував втому. І мені на „Ролан Гаррос“ до Гоффена не доводилося зустрічатися з тенісистом, що грає в такому ритмі, тому потрібно було пристосуватися. У другій партії я думаю, що міг зачепитися. Звичайно, завадив цей ранній брейк, але я міг його повернути. У третьому сеті я таки-зробив брейк і довів партію до перемоги. Можна сказати, що я задоволений. Звичайно, апетит приходить під час їжі. І мені, сьогоднішньому, хотілося б пройти далі. І я вважаю, що шанси на це у мене були”, — прокоментував перебіг поєдинку третя ракетка чоловічого тенісу України.

Як повідомлялося раніше, С.Стаховський зумів перемогти в чотирьох поєдинках у цьогорічному розіграші Відкритого чемпіонату Франції.