С.Стаховський завершил выступления во втором круге "Ролан Гаррос"

В матче третьего круга киевлянин уступил 10-й ракетке соревнований бельгийцу Давиду Гоффену — 2: 6, 4: 6, 6: 3, 3: 6.

Поединок длился 2:00 33 минуты за которые украинец отметился 11 эйcамы и 2 двойными ошибками.

“У меня нет к себе претензий по первому сету. Я делал все правильно, но Гоффен в начале матча играл очень здорово, и сделать что-то в первой партии было фактически невозможно. К тому же, было еще довольно прохладно, условия для меня еще не были лучшими, и я уже наигрался за турнир. Чувствовал усталость. И мне на „Ролан Гаррос“ в Гоффена не приходилось встречаться с теннисистом, который играет в таком ритме, поэтому нужно было приспособиться. Во второй партии я думаю, что мог зацепиться. Конечно, помешал этот ранний брейк, но я мог его вернуть. В третьем сете я таки-сделал брейк и довел партию до победы. Можно сказать, что я доволен. Конечно, аппетит приходит во время еды. И мне, сегодняшнем, хотелось бы пройти дальше. И я считаю, что шансы на это у меня были”, — прокомментировал ход поединка третья ракетка мужского тенниса Украины.

Как сообщалось ранее, С.Стаховський сумел победить в четырех поединках в нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции.