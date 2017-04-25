С.Стаховський вийшов у друге коло турніру АТР в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський став учасником другого раунду турніру ATP-250, що проходить у Будапешті (Угорщина), передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У стартовому матчі киянин, який потрапив в основну сітку після відмови француза Адріана Маннаріно, зустрічався з німецьким тенісистом Флоріаном Майєром.
За рахунку 6:4, 3:0 на користь українця його суперник прийняв рішення щодо припинення боротьби.
Зазначимо, що наступним суперником киянина стане італійський тенісист Паоло Лоренці, котрий має 6 номер посіву.
Зауважимо, що С.Стаховський потрапив до основної сітки змагань як "lucky luser", адже не зумів подолати фінальний раунд відбіркового турніру.
Як повідомляв УНН, тенісист О.Долгополов регресував у рейтингу АТР.