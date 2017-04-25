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С.Стаховський вийшов у друге коло турніру АТР в Будапешті

Київ • УНН

 • 11774 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський став учасником другого раунду турніру ATP-250, що проходить у Будапешті (Угорщина), передає УНН з посиланням на сайт змагань.

У стартовому матчі киянин, який потрапив в основну сітку після відмови француза Адріана Маннаріно, зустрічався з німецьким тенісистом Флоріаном Майєром.

За рахунку 6:4, 3:0 на користь українця його суперник прийняв рішення щодо припинення боротьби.

Зазначимо, що наступним суперником киянина стане італійський тенісист Паоло Лоренці, котрий має 6 номер посіву.

Зауважимо, що С.Стаховський потрапив до основної сітки змагань як "lucky luser", адже не зумів подолати фінальний раунд відбіркового турніру.

Як повідомляв УНН, тенісист О.Долгополов регресував у рейтингу АТР.

Українські Національні Новини

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