С.Стаховський вийшов у друге коло турніру АТР в Будапешті

У стартовому матчі киянин, який потрапив в основну сітку після відмови француза Адріана Маннаріно, зустрічався з німецьким тенісистом Флоріаном Майєром.

За рахунку 6:4, 3:0 на користь українця його суперник прийняв рішення щодо припинення боротьби.

Зазначимо, що наступним суперником киянина стане італійський тенісист Паоло Лоренці, котрий має 6 номер посіву.

Зауважимо, що С.Стаховський потрапив до основної сітки змагань як "lucky luser", адже не зумів подолати фінальний раунд відбіркового турніру.

Як повідомляв УНН, тенісист О.Долгополов регресував у рейтингу АТР.