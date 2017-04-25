С.Стаховський вышел во второй круг турнира АТР в Будапеште

В стартовом матче киевлянин, который попал в основную сетку после отказа француза Адриана Маннарино, встречался с немецким теннисистом Флорианом Майером.

При счете 6:4, 3:0 в пользу Украинской его соперник принял решение о прекращении борьбы.

Отметим, что следующим соперником киевлянина станет итальянский теннисист Паоло Лоренци, который имеет 6 номер посева.

Заметим, что С.Стаховський попал в основную сетку соревнований как "lucky luser", ведь не сумел преодолеть финальный раунд отборочного турнира.

Как сообщал УНН, теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР.