С.Стаховський вышел во второй круг турнира АТР в Будапеште
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский стал участником второго раунда турнира ATP-250, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В стартовом матче киевлянин, который попал в основную сетку после отказа француза Адриана Маннарино, встречался с немецким теннисистом Флорианом Майером.
При счете 6:4, 3:0 в пользу Украинской его соперник принял решение о прекращении борьбы.
Отметим, что следующим соперником киевлянина станет итальянский теннисист Паоло Лоренци, который имеет 6 номер посева.
Заметим, что С.Стаховський попал в основную сетку соревнований как "lucky luser", ведь не сумел преодолеть финальный раунд отборочного турнира.
Как сообщал УНН, теннисист А.Долгополов регрессировал в рейтинге АТР.