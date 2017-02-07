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С.Стаховський вилетів у першому раунді тенісного турніру в Будапешті

Київ • УНН

 • 8017 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Киянин Сергій Стаховський не зумів подолати бар'єр першого кола тенісного турніру категорії "челленджер", що стартував у Будапешті (Угорщина), повідомляє УНН з посиланням на сайт ATP World Tour.

С.Стаховський вилетів у першому раунді тенісного турніру в Будапешті

Попри другий номер посів С.Стаховський за 2 години і 21 хвилину поступився в трьох сетах Блажу Кавчичу із Словенії – 6:3, 3:6, 4:6.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі, котрий також мав категорію "челленджер",наш співвітчизник дістався чвертьфіналу, де зазнав поразки від німця Петера Гойовчика.

Довідка УНН: за свою кар’єру 31-річний киянин виграв більше 4-х мільйонів дол. призових, а також чотири тенісні трофеї в одиночному розряді. Найвищим досягненням в одиночці є 31 сходинка АТР на момент 2010-го року. Нині наш співвітчизник посідає 108-й щабель.

Як повідомляв УНН, тенісист І.Марченко подолав перше коло турніру в Монпельє.

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