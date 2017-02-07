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С.Стаховский вылетел в первом раунде турнира в Будапеште

Киев • УНН

 • 8017 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский не сумел преодолеть барьер первого круга теннисного турнира категории "Челленджер", что стартовал в Будапеште (Венгрия), сообщает УНН со ссылкой на сайт ATP World Tour.

С.Стаховский вылетел в первом раунде турнира в Будапеште

Несмотря на второй номер посева С.Стаховский за 2 часа и 21 минуту уступил в трех сетах Блажу Кавчичу из Словении - 6: 3, 3: 6, 4: 6.

Напомним, что на предыдущем турнире, который также имел категорию "челленджер", наш соотечественник добрался до четвертьфинала, где потерпел поражение от немца Петера Гойовчика.

Справка УНН: за свою карьеру 31-летний киевлянин выиграл более 4-х миллионов долл. призовых, а также четыре теннисные трофеи в одиночном разряде. Наивысшим достижением в одиночке есть 31 ступень АТР на момент 2010 года. Сейчас наш соотечественник занимает 108-й уровень.

Как сообщал УНН, теннисист И.Марченко преодолел первый круг турнира в Монпелье .

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