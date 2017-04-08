С.Стаховський розгромною перемогою розпочав виступи на турнірі в Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський впевнено вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP в Марракеші (Марокко), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першій грі киянин, посіяний під 4 номером, за 39 хвилин не залишив шансів Аюбу Чакруні з Марокко — 6:0, 6:2.
Повідомляється, що за місце в основній сітці українець посперечається з представником Казахстану Олександром Бубликом.
Зауважимо, що С.Стаховський прийняв рішення пропустити матч Кубка Девіса Україна — Португалія аби покращити становище у класифікації АТР.