С.Стаховський розгромною перемогою розпочав виступи на турнірі в Марокко

У першій грі киянин, посіяний під 4 номером, за 39 хвилин не залишив шансів Аюбу Чакруні з Марокко — 6:0, 6:2.

Повідомляється, що за місце в основній сітці українець посперечається з представником Казахстану Олександром Бубликом.

Зауважимо, що С.Стаховський прийняв рішення пропустити матч Кубка Девіса Україна — Португалія аби покращити становище у класифікації АТР.