С.Стаховський разгромной победой начал выступления на турнире в Марокко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно вышел в финал квалификации на турнире ATP в Марракеше (Марокко), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В первой игре киевлянин, посеянный под 4 номером, за 39 минут не оставил шансов Аюбу Чакруни из Марокко — 6: 0, 6: 2.
Сообщается, что за место в основной сетке украинец поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Заметим, что С.Стаховський принял решение пропустить матч Кубка Дэвиса Украина — Португалия чтобы улучшить положение в классификации АТР.