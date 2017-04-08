С.Стаховський разгромной победой начал выступления на турнире в Марокко

В первой игре киевлянин, посеянный под 4 номером, за 39 минут не оставил шансов Аюбу Чакруни из Марокко — 6: 0, 6: 2.

Сообщается, что за место в основной сетке украинец поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Заметим, что С.Стаховський принял решение пропустить матч Кубка Дэвиса Украина — Португалия чтобы улучшить положение в классификации АТР.